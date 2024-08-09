Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 9 августа (обновляется)

Украинцы продолжают соревноваться на Играх

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 14-й соревновательный день. Украинцы сразятся за медали в нескольких видах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 8 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и синхронном плавании.

Расписание и результаты украинцев 9 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

11:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, предварительный раунд (м) — Алексей Середа.

11:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье, квалификация — Украина.

11:30. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500м, полуфиналы (ж) — Лузан/Рыбачок.

12:00. Борьба. Вольная борьба, 62кг, 1/8 финала (ж) — Ирина Коляденко — Орхон Пуревдорж (Монголия).

Вольная борьба, 125кг, 1/8 финала (м) — Александр Хоцяновский — Гено Петриашвили (Грузия).

15:30. Художественная гимнастика. Личное многоборье, финал — Таисия Онофрийчук.

17:07. Брейкинг. Би-герлз — Kate, Stefani.

18:40. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфинал B, фехтование, бонус-раунд (м) — Александр Товкай, Владислав Чекан.

20:30. Синхронное плавание. Дуэты, техническая программа — Украина.

По итогам 13 игровых дней украинцы на Олимпиаде в Париже сумели завоевать 10 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк.