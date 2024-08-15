У Мунира Насрауи произошел конфликт с компанией на парковке

Отец полузащитника "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля, Мунир Насрауи, попал в больницу. Он пострадал в результате ножевого ранения.

Как сообщает La Vanguardia, отца спортсмена ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути, что в Бадалоне.

Полиция занимается расследованием инцидента. В частности, она уже выявила нескольких подозреваемых, ведет расследование обстоятельств происшествия и допрашивает свидетелей.

В то же время, сведения о состоянии родителя Ламина Ямала поступают противоречивые. Одни источники утверждают, что Муниор находится в больнице в тяжелом состоянии, другие сообщили, что Насрауи уже выписан и находится дома, а его жизни ничего не угрожает.

17-летний Ламин Ямаль является воспитанником "Барселоны". Полузащитник стал лучшим молодым игроком Евро-2024, который, напомним, завершился триумфом испанской сборной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Испания нарушила закон в финале Евро-2024, но всем плевать.