Напали на парковці з ножем: на батька головної зірки Євро-2024 вчинили замах (відео)

У Муніра Насрауї стався конфлікт із компанією на парковці

Батько півзахисника "Барселони" та збірної Іспанії Ламіна Ямаля, Мунір Насрауї, потрапив до лікарні. Він постраждав внаслідок ножового поранення.

Як повідомляє La Vanguardia, батька спортсмена вдарили ножем на автомобільній парковці у місті Матаро. Чоловік був доставлений до шпиталю Сан Руті, що у Бадалоні.

Поліція розслідує інцидент. Зокрема, вона вже виявила кількох підозрюваних, веде розслідування обставин події та допитує свідків.

У той самий час, відомості про стан батька Ламіна Ямала надходять суперечливі. Одні джерела стверджують, що Муніор перебуває у лікарні у тяжкому стані, інші повідомили, що Насрауї вже виписано та перебуває вдома, а його життю нічого не загрожує.

17-річний Ламін Ямаль є вихованцем "Барселони". Півзахисник став найкращим молодим гравцем Євро-2024, який, нагадаємо, завершився тріумфом іспанської збірної.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Іспанія порушила закон у фіналі Євро-2024, але всім начхати.