Испания нарушила закон в финале Евро-2024, но всем плевать (видео)

Испании грозит только штраф

Сборная Испании по футболу триумфовала на Евро-2024 в Германии. В финале турнира испанцы обыграли команду Англии (2:1).

Примечательно, что сборная Испании нарушила трудовой кодекс Германии. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, один из лидеров Фурии Роха 17-летний Ламин Ямаль нарушил закон Германии о защите молодежи. Дело в том, что в Германии несовершеннолетним запрещено работать после 20:00 (после 23:00 в спорте). В финале турнира Ямаль уложился в данные требования, однако Испанию все же могут наказать, ведь футболист давал интервью и праздновал уже после 23:00 по местному времени.

Обзор матча Испания - Англия

Испанцам не грозят спортивные санкции, а лишь штраф в размере 30 тысяч евро. Издание отмечает, что Германия ни разу не штрафовала никого в подобных случаях, однако формальный повод каназать испанцев у немецких властей все же есть.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1).