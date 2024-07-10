Сделал уроки, а потом заставил плакать всю Францию: на Евро-2024 зажглась новая звезда (видео)

Ламин Ямаль уже стал главной звездой чемпионата Европы

Испания прошла Францию в полуфинале чемпионата Европы-2024 по футболу. Главным героем встречи стал 16-летний Ламин Ямаль.

Юный вингер оформил первый гол в ворота Синих, став самым молодым футболистом в истории Евро, отличившемся на чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Рекордсмен

Ламин оформил взятие ворот Меньяна в возрасте 16 лет и 362 дня, побив рекорд швейцарца Йохана Фонлантена (18 лет 141 день), оформившего гол в ворота Франции на Евро-2004. Кроме того, юный испанец побил рекорд легендарного Пеле, который держался с 1958 года. Ламин стал самым молодым футболистом, который сыграл в полуфинале крупного международного турнира. Королю футбола на ЧМ-1958 было 17 лет и 244 дней.

Добавим, что еще в первом туре Евро-2024 Ямаль стал самым молодым ассистентом в истории чемпионатов Европы. В финале турнира Ламин наверняка побьет еще несколько рекордов, ведь он находится в превосходной форме.

Видео гола Ямаля в ворота сборной Франции

Школьник

Несмотря на то, что Ямаль достиг огромных высот в футболе, 16-летнему игроку приходится учиться в школе, причем делает он это прямо во время чемпионата Европы-2024. Вингер после тренировок и игр в свободное время делает на планшете школьное домашнее задание. На старте Евро-2024 кадры с учебой футболиста завирусились в сети. Пользователи отметили, что на 16-летнего паренька этим летом легло слишком много работы и ответственности.

Парень на миллиард

После этого чемпионата Европы Ямаль станет самым желанным футболистом на планете. Каталонская "Барселона" вновь воспитала футболиста мирового класса, который, возможно, станет лучшим на планете. На данный момент Ламин имеет на руках контракт до 2026 года, а его клаусула (сумма выкупа) составляет 1 млрд евро. По информации mundodeportivo, французский ПСЖ уже готов заплатить за игрока 250 млн евро.

Новый Месси?

Ямаль в свои неполные 17 лет — уже состоявшийся футболист, игрок стартового состава "Барселоны" и сборной Испании. Конечно, рано говорить, что футболист сможет стать новым Месси, однако у него есть все для этого — Ламин отлично видит поле и обладает феноменальным ударом с левой, прям как у его аргентинского кумира. Если испанец сможет избежать травм, то вполне в ближайшие 10 лет способен стать лучшим футболистом мира. В этом сезоне Ямаль наверняка не возьмет "Золотой мяч", однако он уже сейчас может готовить место для премии Golden Boy (лучший молодой футболист года).

Что умеет делать на поле Ламаль

Ямаль является фанатом легенды "Барселоны" Лионеля Месси. Их связывает не только позиция на поле и клуб. В далеком 2007 году каталонцы приняли участие в фотосессии для благотворительного проекта Сине-гранатовых и Dario Sport. 12 игроков Блаугранас сфотографировались с маленькими детьми для календаря. Невероятно, но в руках Месси тогда оказался младенец по имени Ламин Ямаль…

Ламин Ямаль на руках Лионеля Месси

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1), а в полуфинале ЧЕ-2024 — Францию (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".