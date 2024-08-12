"Остался непобежденным во всех играх": украинец Антон Кравец выиграл Чемпионат Европы по го (фото)

Чемпионат Европы прошел с 28 июля по 4 августа

Украинец Андрей Кравец выиграл Чемпионат Европы по го (древняя китайская стратегическая настольная игра для двух игроков, распространенная в странах Восточной Азии и, в меньшей степени, во всем мире. Игра появилась в Китае более 2 тысяч лет назад). Наш соотечественник остался непобежденным во всех своих играх.

Об этом сообщает Международная федерация го. Чемпионат Европы прошел с 28 июля по 4 августа в Тулузе, Франция, в рамках 65-го Европейского конгресса го и собрал 32 лучших европейских игрока. Турнир проводился по системе double-elimination, пока не были отобраны восемь участников для плей-офф.

"Победителем стал Андрей Кравец, который остался непобежденным во всех своих играх", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже второй чемпионат Европы, в котором побеждает Андрей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Боксер Александр Хижняк принес Украине "золото" Олимпиады. В финале он встретился с казахстанским боксером Нурбеком Рахатулы Оралбайем. Поединок проходил три раунда и завершился победой Хижняка раздельным решением судей.