Самая красивая украинская легкоатлетка вышла замуж (фото, видео)

В Украине образовалась еще одна спортивная семья

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко вышла замуж. В прошлом году Юлия завоевала "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве (Польша)

Юлия разместила несколько сторис со свадьбы на своей странице в Instagram. Добавим, что спортсменку часто называют самой красивой легкоатлеткой Украины.

Избранником 26-летней Юлии стал многократный чемпион Украины по бегу на средние дистанции Юрий Кищенко. Спортсменка поделилась радостным моментом с подписчиками в соцсетях.

Кроме того, Юлия поделилась и видеокадрами с церемонии.

Отметим, Юлия является вице-чемпионкой мира-2017, а также серебряной и бронзовой медалисткой на Евро-2019 и ЧЕ-2017 соответственно.

Напомним, Левченко вошла в состав сборной на Олимпийские игры-2024. Вместе с ней в секторе для прыжков в высоту будут соревноваться Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. К слову, недавно Магучих установила новый мировой рекорд в этой дисциплине. Невероятно, но нашлись и те, кто раскритиковал украинку, правда, за рекордсменку тут же заступились.