Пекин остро ответил на слова Зеленского о китайских пленных в Украине

В Китае напомнили, что он не является "инициатором украинского кризиса"

В Пекине ответили, вероятно, на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что армии Российской Федерации воюет не менее 155 граждан Китая, о которых знают украинские спецслужбы. Китай в свою очередь просит избегать "безответственных замечаний", не называя напрямую имя украинского президента и его высказывания.

Такое заявление сделал представитель МИД Китая Линь Цзянь, пишет The Straits Times. Он подчеркивает, что Пекин является сторонником "урегулирования кризиса".

"Я хотел бы повторить, что Китай не является инициатором украинского кризиса и не является его участником. Мы являемся твердым сторонником и активным сторонником мирного урегулирования кризиса", — заявил Цзянь.

При этом он обратился с призывом "не допускать безответственных заявлений"

"Мы призываем соответствующие заинтересованные стороны правильно и трезво оценить роль Китая и не допускать безответственных заявлений", — заявил представитель МИД на очередной пресс-конференции.

Предыстория

Украинские военные взяли в плен двух китайцев, воевавших со стороны России в российско-украинской войне. Они попали в плен к нашим военным во время боев в Донецкой области. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

"Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать", — сказал глава государства.

Он добавил, что по его информации, китайцев в российской армии значительно больше двух. Все факты выясняются — работают ВСУ, разведка, СБУ и т.д.

На фоне информации о попавших в плен ВСУ китайских военных в Министерстве иностранных дел КНР сделали заявление. Там отмечают, что якобы не направляли своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США прокомментировали новость о взятии Украиной в плен двух китайских солдат.