Жена Пескова пригрозила Западу визами

Бывшая спортсменка пожаловалась на санкции

Уроженка Днепра, олимпийская чемпионка в танцах на льду, жена пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожаловалась на санкции. Недавно предательница Украины открыла ледовый дворец в Москве.

Соответствущий комментарий Навки приводит ТАСС. Татьяна пожаловалась, что из-за санкций не может путешествовать с ребенком. При этом она считает, что Запад еще пожалеет об этом.

"Я очень люблю ездить, путешествовать, я человек мира. Я с 14 лет живу одна, а с 16 лет ездила по всему миру – выступала, соревновалась.

Я счастливый человек, потому что объездила очень много стран: Австралия, Канада, Япония, Китай, была в крупных странах. Там прекрасно, хорошо, но поверьте: дома всегда лучше.

Единственное, о чем я сожалею, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку теми глазами, которыми могла бы это показать.

Ничего страшного. Здоровье – самое главное, а остальное все изменится, я уверена. Сто процентов. Мы еще поедем, и они еще к нам будут стучаться в двери. И тогда уже мы будем решать, давать им визы или нет", – заявила Навка.

В сети лишь посмеялись над угрозами Навки.

Ранее сообщалось, что Навка украла для своего ледового шоу украинскую песню. Кроме того, Песков признался, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину от фигуристки отказались ее украинские подруги, из-за чего "Татьяне было очень больно".