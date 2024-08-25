"Красавица с веслом": украинская спортсменка блеснула роскошным декольте на воде (фото)
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Легкоатлетка проводит неудачный сезон
Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восстанавливается после неудачного выступления на Олимпийских играх в Париже. Во Франции украинка из-за травмы заняла лишь 11-е место
Соответствующий пост прыгунья в длину опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках Марина позировала на САП-борде с веслом. Для фотосессии спортсменка надела купальник с глубоким декольте.
"Ловлю последние дни лета", — подписала фото Марина.
За несколько дней фото Марины набрало 20 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.
"Какая красивая девушка с веслом", "Королева лета", "Идеальная девушка", — пишут пользователи.
Напомним, Бех-Романчук регулярно радует свою армию подписчиков горячими снимками. За блогом легкоатлетки следят свыше 500 тысяч пользователей. В 2023 году Марина ценой травмы выиграла медаль на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во Франции. К сожалению, в 2024 году травмы преследовали украинку вплоть до Олимпиады-2024. После главного старта 4-летия Марине задали неудобный вопрос, за легкоатлетку вступился муж Михаил Романчук.