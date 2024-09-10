"Россию топят": в РФ истерят после решения европейского суда

Спортивный суд больно ударил по репутации Путина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. Ранее Тарасова призвала к олимпийскому перемирию, вызвав гнев со стороны соотечественников.

Соответствующее заявление Тарасовой приводит "СЭ". Татьяна считает, что CAS, который базируется в Швейцарии, "топит Россию".

"Прошло уже десять лет. Проверяющие были иностранцами. Получается, они не очень хорошие специалисты! С чего это они через десять лет нашли того, чего не было. С какой стати? Не понимаю, как это может быть.

После каждых соревнований есть допинг-контроль. Эти пробы берем не мы сами. Не могу понять, в чем дело! Нас совсем хотят затопить? Получается, они нас топят, а мы с удовольствием топимся.

Нам что, нечем ответить? Нам надо принимать действия в защиту наших спортсменов. Потому что российский спорт на допинге не держится!" – сказала Тарасова.

Напомним, российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил. После отклонения их апелляции все результаты спортсменов в сезоне-2013/14, в том числе на Олимпиаде в Сочи, аннулированы. Таким образом, Россия окончательно лишилась золотой медали в биатлонной эстафете на Олимпиаде-2014, а также первого общекомандного места в медальном зачете Игр в Сочи. Теперь на первой строчке располагается Норвегия.

Отметим, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В итоге во Францию на соревнования отправились 15 россиян.