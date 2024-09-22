России дали по носу на международной арене: в РФ винят во всем Украину

Россия, несмотря на колоссальное влияние в шахматах, не сумела избавиться от санкций в этом виде спорта

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) сохранила ограничения для российских и белорусских игроков, но допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями из РФ. Накануне система голосования в FIDE дала сбой.

Соответствующее решение было принято на ассамблее 22 сентября. Варианты с полным сохранением санкций, а также со снятием всех санкций с Федерации шахмат России (ФШР) собрали меньше голосов. В России считают, что на делегатов FIDE оказывалось давление со стороны Украины и не только.

"Такому решению предшествовала череда событий. Несколько дней назад Карлсена признают лучшим гроссмейстером в истории, он высказывается против возвращения россиян и белорусов.

Уже тогда поняли, что это работа с мнением. На эту тему высказывается человек, который пользуется большим авторитетом. И вот голосование, которое оправдало наши опасения.

Я считаю, что это было неприкрытое давление на членов международной федерации, которые и принимали решение", – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

"Данное голосование было беспрецедентным по давлению, оказанному на делегатов, которые должны были проголосовать. Было заявление МИД Украины о том, что, если делегаты других стран поддержат снятие санкций с российских спортсменов, то последуют санкции со стороны Украины.

Было заявление со стороны Госдепа США по поводу данного вопроса. Также было активное воздействие со стороны дипломатического корпуса Украины персонально на каждого конкретного делегата, якобы они подвергнут каждого санкциям, если поддержат позицию России", — заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Напомним, лучший шахматист планеты Магнус Карлсен на глазах президента FIDE россиянина Аркадия Дворковича публично призвал не снимать санкции с РФ и Беларуси. После этого в России потребовали от норвежца вернуть все деньги, которые он заработал в РФ.