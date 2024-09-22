Жена футболиста сборной Украины восхитила идеальной фигурой в купальнике (фото)

Девушка обладает модельной внешностью и частенько радует своих подписчиков горячими снимками

Жена футболиста "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева Инна поделилась пикантными снимками в соцсети. Супруга правого защитника снялась в горячей фотосессии.

Соответствующие снимки Инна опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Караваева позирует в черном купальнике, прикрывшись огромным листком.

Пользователи с восторгом восприняли снимки Инны. "Ого", "Кайф", "Огонь", — пишут в сети.

Александр женился на Инне в августе 2020 года. У него есть дочь Ариана от предыдущего брака, а также маленький ребенок от Инны — сын Кирилл, родившийся в феврале 2021 года.

Караваев ударно начал сезон 2024/25 в "Динамо", отметившись 3 голами и одним ассистом в 6 матчах за киевлян на клубном уровне. В сборной Украины 32-летний футболист появлялся во время отбора на чемпионат Европы-2024. В последний раз за Сине-желтых Александр сыграл в октябре 2023 года против Мальты (1:3).

Напомним, сборная Украины на старте Лиги наций проиграла Албании (1:2), после чего уступила "Чехии" (2:3). Примечательно, что Сине-желтые после этого поднялись в рейтинге ФИФА.