"Усика заказал Фьюри": какие есть версии задержания боксера в Польше

Украинский боксер столкнулся с проблемами в соседней стране

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в Польше. После вмешательства украинских дипломатов ситуацию быстро уладили, а боксера отпустили.

"Телеграф" собрал основные версии произошедшего. Александр вместе со своим тренером Сергеем Лапиным направлялись в Испанию, где у него пройдет подготовка к реваншу с Тайсоном Фьюри. По другой версии "Кот" хотел посетить бой Джошуа — Дюбуа в Лондоне.

По версии ESPN, Усика и его тренера задержали в аэропорту Польши из-за "неприемлемого состояния для полета". Александр пытался объяснить свое состояние 14-часовой поездкой на авто из Киева, однако из-за языкового барьера боксера задержали.

Dziennikpolski24.pl сообщает, что чемпиона мира по боксу не задерживали, а просто перевели в служебное помещение. Пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский отметил, что Усик и Лапин потеряли статус пассажиров. По требованию службы безопасности аэропорта они не захотели покидать ворота, поэтому для решения этого вопроса вызвали пограничников.

"Наручники были надеты (на Усика) из-за роста этого человека, оба мужчины довольно сильно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что они не летят. Поэтому надевание наручников носило совершенно превентивный характер, и их немедленно сняли в служебном помещении", — заявил Михаловский.

Сам Александр назвал произошедшее "недоразумением", а вот в сети шутят, что боксер не добрался до пункта назначения из-за жалобы Фьюри в связи с "нападением" Усика на него в бою в Саудовской Аравии. Кроме того, пользователи отметили, что "Цыганский король" пойдет на все, чтобы реванш не состоялся.

К слову, жена Усика Екатерина пошутила, что поляки не пустили Александра на рейс, "перепутав" его с Богданом Хмельницким.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с задержанием Усика, после чего боксера быстро отпустили. Сам Александр дал первый комментарий по поводу инцидента, поблагодарив польских пограничников и президента страны.

Добавим, что Александр летел на тренировочный сбор в Испанию, чтобы начать подготовку к бою-реваншу с Фьюри. Второй поединок между боксерами запланирован на декабрь 2024 года.