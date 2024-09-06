Владимир Кличко подколол брата его легендарной цитатой, говоря о реванше Усик - Фьюри

Доктор Стальной Молот считает, что Усик может нокаутировать Фьюри

Легенда бокса Владимир Кличко прокомментировал будущий реванш Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. К слову, недавно Усик подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому чемпионский пояс, отобранный у "Цыганского Короля" в первом поединке.

Соответствующий комментарий Владимира приводит LB.ua. Бывший боксер пошутил, что только его брат Виталий может "посмотреть в будущее". Это была отсылка на знаменитые слова его брата.

"Реванш Усика и Фьюри? Мы не можем посмотреть в будущее – да только мой брат может сделать. Я уверен, что следующий поединок будет либо очень коротким, потому что Александр нокаутирует Тайсона, либо будет очень длинным и сложным для обоих боксеров. Усик всего достиг в крузервейте. После перехода к сверхтяжелому весу были сомнения в его силах, но он всем все доказал. Он войдет в историю бокса как один из лучших и технических боксеров" – заявил Владимир.

Напомним, в первом бою Усик решением большинства судей победил Фьюри. Реванш между лучшими супертяжами современности состоится в декабре 2024 года.