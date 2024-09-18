"Начал писать стихи ради нее": как Усик познакомился с женой Екатериной и как они тогда выглядели

Будущая жена подтолкнула будущего боксера к написанию стихов

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) был задержан в аэропорту Кракова (Польша). Супруга боксера Екатерина жестко высмеяла польских пограничников.

Усик влюбился в свою будущую жену еще в детстве, когда оба ходили в одну школу, но учились в параллельных классах. "Телеграф" рассказывает историю любви украинского чемпиона и его музы.

Александр рассказывал, что с Екатериной он ходил в одну школу, а также гулял в одной компании. В какой-то момент она приглянулась ему и он искал повод, чтобы предложить ей встречаться. С поводом помог спорт — боксер предложил девушке и ее подругам пойти поболеть за него на финале чемпионата Крыма. Усик тогда проиграл в финале, но после решился пригласить Екатерину на свидание и внезапно получил ответ "Да".

Александр Усик и Екатерина

Позже Екатерина признавалась, что рассматривала Александра лишь как друга, но все изменилось, а Усик рассказывал, что именно Екатерина подтолкнула его к написанию стихов.

Екатерина Усик в юности

Так началась история любви одной из самых известных пар Украины. Усик женился на Екатерине в сентябре 2009 года. Церемония проходила в Крыму в кругу родственников и близких, ведь организовалась спонтанно.

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло – буквально за неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими", — рассказывал Александр.

Свадьба Екатерины и Александра

Конфуз на свадьбе Усика

Затем к Усику пришла боксерская слава — победа на Олимпиаде, переход в профи, доминирование в крузервейте, абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Все это время за его спиной стояла супруга, которая подарила чемпиону четырех детей. Пара воспитывает дочерей Елизавету и Марию, которая появилась на свет в январе 2024 года, а также сыновей Кирилла и Михаила.

Александр Усик с женой Екатериной

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с задержанием Усика, после чего боксера быстро отпустили. Сам Александр дал первый комментарий по поводу инцидента, поблагодарив польских пограничников и президента страны.

Добавим, что Александр летел на тренировочный сбор в Испанию, чтобы начать подготовку к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри. Второй поединок между боксерами запланирован на декабрь 2024 года.