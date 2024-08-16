Перед Рождеством: названа окончательная дата боя-реванша Усик - Фьюри

Повторный бой состоится во второй половине декабря

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх подтвердил дату боя-реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой состоится во второй половине декабря.

"Фьюри – Усик 2 "Возобновление". 21.12.2024", – написал Аль-Шейх на своей странице в Х. Ранее сообщалось, что 21 декабря – самая вероятная дата, но не окончательная. Бой могли сдвинуть на несколько недель.

Отметим, что Фьюри был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но избежал поражения в тот момент. В итоге, британец уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в бою с Фьюри, который состоялся 18 мая. Правда, затем он отказался от титула IBF и, таким образом, лишился титула абсолютного чемпиона мира. Усик записал видео, в котором обратился к Энтони Джошуа и Даниелю Дюбуа, и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул IBF. "Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком для боя 21 сентября", — отметил Усик. И теперь, в бою Усик — Фьюри 21 декабря, будут разыграны четыре из пяти самых престижных поясов в профессиональном боксе.

Как сообщал "Телеграф" ранее Усик озвучил главное различие между украинцами и россиянами.