Известный российский боксер в перерыве между боями отправился убивать украинцев

Спортсмен в составе оккупационных войск воюет против Украины

Знаменитый российский боксер Алексей Папин пошел на войну против Украины. Ранее на фронте засветился известный российский боец ММА Владимир Минеев, который хотел стать депутатом на оккупированной территории Украины.

О "службе" Папина сообщает "Р-Спорт". По информации источника, боксер находится в так называемой зоне "специальной военной операции".

"Мы о его нахождении в зоне СВО знали, однако Алексей не очень хотел рассказывать об этом. Не хотел, чтобы это выглядело бравадой и хайпом", — заявил менеджер спортсмена Виталий Тарасов.

36-летний Папин выступает в первом тяжелом весе, на его счету 18 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В октябре у него в Москве запланирован кикбоксерский поединок против чемпиона Франции Флорана Гатье.

В августе 2024 года Папин нокаутом победил Феликса Валеру

К слову, в сети ставят под сомнения то, что Минеев был на передовой в Украине. В ходе так называемой частичной мобилизации в РФ боец ММА получил повестку, однако позднее спортсмен рассказал, что не может отправиться на фронт из-за проблем с документами. Пользователи шутили, что Владимир, который заявлял, что пошел воевать за родину, на самом деле воевал против здравого смысла.