"Ценности выше спорта": Литва отказалась играть с Беларусью в отборе на чемпионат мира

Из-за этого литовская команда получила техническое поражение и вылетела из турнира

Литва отказалась играть с Беларусью в отборочном матче на чемпионат мира-2025 по пляжному футболу. Все из-за роли Беларуси в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Соответствующее заявление сделал президент Литовской футбольной федерации Эдгар Станкявичюс. Встреча должна была состояться 9 октября в Кадисе (Испания), литовцы получили техническое поражение.

"Досадно, что наши футболисты-пляжники не смогут побороться за выход в следующий отборочный раунд и попробовать свои силы среди спортивной элиты, но ценности в данном случае выше спорта.

Мы обсудили это решение с представителями сборной и согласились, что такой шаг с нашей стороны еще раз должным образом продемонстрирует нашу позицию", – заявил Станкявичюс.

Чемпионат мира пройдет в мае 2025 года на Сейшельских островах. Сборная Украины по пляжному футболу в плей-офф уступила Франции и завершила выступление в отборе ЧМ-2025.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за бана сборной РФ тяжело найти соперника.