Россия в октябре может отменить сбор национальной команды из-за отсутствия соперника

Сборная Танзании отказывается играть с командой России, ссылаясь на плотный график. К слову, Международная федерация Футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления, из-за чего мало команд соглашаются играть с РФ.

Об этом заявил глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария в комментарии sport24.ru. Он отметил, что, возможно, игра состоится в следующем году.

"Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна.

У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.

В Африке есть проблемы с логистикой, но как только у нас будет достаточно времени в окнах ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч.

Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен", – сказал Уоллес.

В сети посчитали данное заявление "унижением РФ". Пользователи шутят, что России следует сыграть с несуществующими государствами.

Напомним, России критически важно, чтобы УЕФА снял свой бан, тогда ФИФА отменит санкции автоматически. В 2023 году УЕФА решил допустить юношеские сборных России U-17 к международным турнирам. Однако это спровоцировало бурную реакцию в европейских странах. В итоге Союз отменил свое решение, что вызвало истерику в РФ.