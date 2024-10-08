"За такое расстреливают": футболист сборной России из Луганска пожаловался на злых украинцев

Футболист получал приглашение от сборной Украины, но выбрал Россию

Бывший футболист луганской "Зари", киевского "Динамо" и сборной РФ Сергей Юран рассказал, что ему поступали угрозы из Украины после того, как он после распада СССР решил выступать за Россию. Юран поддержал полномасштабное вторжение путинских войск в Украину

Соответствующий комментарий 55-летнего Юрана приводит YouTube-канал Tatarka FM. По словам уроженца Луганска, его родителям поступали угрозы со стороны украинцев из-за его решения играть за Россию.

"Помню по интернату даже, мы приезжали на первенство во Львов и дальше туда, там что-то спросишь — отворачиваются. Такое отношение было еще тогда. Для меня было очень сложно понять это — Украина отдельно, Россия отдельно. Я считал, что один народ, для меня ничего не изменилось.

Потом пошли угрозы, когда я уже отказался официально и принял приглашение России, мне письма показывали родители, когда я приезжал. Они даже говорили иногда: "Может, ты не приедешь? Тут опять письмо пришло". Писали, что в военное время за такое расстреливают, что я предатель", — завил Юран.

Юран начинал карьеру в "Заре", после чего три года поиграл в "Динамо" Киев. В 1991 году форвард отправился покорять Европу, где успел поиграть за "Бенфику", Порту, английский "Миллуолл", немецкие "Фортуну" и "Бохум", а также австрийский "Штурм". Кроме того, на его счету около 30 матчей за московский "Спартак" и 25 игр за команду РФ.

Напомним, Юран послал УЕФА после того, как союз ввел санкции против российского футбола. В марте 2022 года Международная федерация Футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.