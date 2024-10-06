Украинская теннисистка засветила идеальную фигуру в бикини на райском острове (фото)

Спортсменка отдыхает в Индонезии

Самая титулованная украинская теннисистка (в паре) Людмила Киченок проводит "медовый месяц" на Бали (Индонезия) до свадьбы. Украинке пришлось перенести торжество из-за победы на Открытом чемпионате США-2024.

Соответствующие снимки Киченок опубликовала на своей странице в Instagram. Теннисистка уже успела примерить несколько купальников, засветив идеальную спортивную фигуру.

"Попала в рекламу Баунти", — подписала снимок Киченок, прикрепив хештег "медовый месяц без свадьбы".

Отметим, Людмила была вынуждена перенести свадьбу из-за попадания в полуфинал US Open-2024. Избранником украинки является ее тренер Станислав Хмарский. В итоге украинка выиграла Турнир Большого Шлема в паре с Еленой Остапенко из Латвии.

Людмила Киченок и Станислав Хмарский

Напомним, в июле 2023 года Людмила в паре с хорватом Мате Павичем выиграла "Уимблдон" в миксте. В 2024 году сборная Украины по теннису собралась в сильнейшем составе, однако украинки не сумели обыграть команду Румынии. В решающей партии Людмила Киченок играла вместе со своей сестрой Надеждой.