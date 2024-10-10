"Сердце болит": в России помнят знаменитый гол Шевченко (видео)

Этот гол вошел в историю отечественного футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин играл в историческом матче против Украины в 1999 году. Все надежды россиян на Евро-2000 тогда разбил молодой украинский форвард Андрей Шевченко.

9 октября 1999 года в Москве сборная России сыграла вничью с Украиной (1:1) в заключительном туре отбора на чемпионат Европы и не прошла в финальную часть турнира. Украинцы вышли в стыковой раунд, где уступили Словении, передает "Телеграф".

В той игре Карпин отметился голом, а автором ответного мяча стал Шевченко. на 88-й минуте матча Андрей неожиданно пробил по воротам со штрафного, а голкипер сборной РФ Александр Филимонов допустил ошибку и вместе с мячом завалился в ворота.

"Рана с матча Россия – Украина в "Лужниках" зажила. Если бы не зажила, умер бы уже, наверное.

Сердце болит, но рана зажила", – заявил Карпин спустя 25 лет.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график, а Пакистан запретил своей национальной команде играть с россиянами.