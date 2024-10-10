В России объявили в розыск известного украинского футболиста: хотят посадить на 7 лет

Украинец попал в базу розыска МВД РФ

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев появился в базе розыска МВД РФ. Недавно бывший хавбек сделал странное заявление о Курской области.

Об этом сообщает telegram-канал Baza. По информации источника, в конце августа против Алиева было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По этой статье в РФ предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Видео, из-за которого Алиева объявили в розыск в РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, а позднее начал службу в ВСУ. Бывший футболист получил удостоверение участника боевых действий, из-за чего на него посыпалась критика. Александр объяснил, что получил удостоверение УБД за "первые дни войны".

Ранее Алиев удивил сеть, поздравив Вооруженные силы Украины на украинском языке, хотя ранее он публиковал видео на языковую тему. В нем экс-хавбек "Динамо" заявлял, что всегда говорил и будет говорить на русском языке. Недавно Александр записал видеообращение к Анатолию Тимощуку, который стал прямым спонсором войны против Украины.