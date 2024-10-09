"В УПЛ не мог добить до ворот": Селезнев забил супергол команде Милевского (видео)

Легенды украинского футбола вновь встретились

В среду, 9 октября, состоялся матч 4-го тура Украинской футбольной медиалиги между "Арматом" и IGNIS. За первых выступает Евгений Селезнев, а за вторых — Артем Милевский.

Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Банникова и завершилась победой "Армата" со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Героем встречи стал Селезнев, который во втором тайме дальним ударом со штрафного поразил ворота IGNIS — не обошлось без ошибки вратаря. Добавим, что Милевский на поле так и не появился, но умудрился получить красную карточку за споры с рефери.

"Человек никогда в жизни, когда в УПЛ играл, не мог добить до ворот, забивал только из пределов штрафного. А тут бьет с 50 метров, как Алиев, и забивает. Это нормально? Это какой-то закон подлости. На самом деле я его поздравляю", — заявил "Миля".

Ранее Милевский впервые показал фото со своей новой девушкой. Недавно "Миля" угодил в языковой скандал, отказавшись общаться с журналисткой на украинском языке. Кроме того, в сети всплыло видео, на котором Артем устроил своим одноклубникам разнос в раздевалке.