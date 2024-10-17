Чемпион Кадырова объяснил свой побег из России

Спортсмен выступает под флагом Канады

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, что был вынужден выступать под канадским флагом, хотя чувствует себя россиянином. Накануне БТР (прозвище боксера) со скандалом победил россиянина Дмитрия Бивола.

Соответствующий комментарий Бетербиева приводит ТАСС. Боксер заявил, что потерял бы титулы, если бы выступал за Россию.

"Всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за Россию и продолжаю выступать за страну. Мы приняли решение сделать гражданство Канады, иначе бы меня лишили титула. Это необходимо, чтобы продолжать боксировать", — сказал Артур.

Напомним, уроженец Хасавюрта уехал за океан в 2013 году. В июне 2022 года Бетербиев впервые провел бой под канадским, а не российским флагом. Отметим, долгое время бой между Бетербиевым и Биволом даже не думали организовывать из-за войны в Украине, однако под влиянием Саудовской Аравии поединок таки состоялся.

Лучшие моменты боя Бетербиев — Бивол

К слову, после боя на ринге засветился друг Артура Рамзан Кадыров, который поднял новоиспеченного чемпиона. В сети считают, что Бивол как минимум не проиграл, а победу Бетербиеву принесло влияние Кадырова.