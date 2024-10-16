Украинская спортсменка засветила пышную грудь в бюстгальтере (фото)

Спортсменка нередко делится с подписчиками горячими снимками

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализирующаяся на прыжках в длину и тройном прыжке, продолжает радовать своих фанатов горячими снимками. Недавно спортсменка блеснула фигурой на отдыхе в Карпатах.

На этот раз Марина опубликовала в Instagram нежное фото в бюстгальтере. Некоторые пользователи даже предположили, что Марина беременна, однако легкоатлетка опровергла эти слухи. "Всему свое время", — отметила Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук

"Красивая", "Вы здесь похожи на мамочку, наверное настало время….", "Фантастическая", "Нежная", "Фото впечатляет, ХІХ век, красивая, загадочная", — пишут в сети.

К сожалению, в 2024 году травмы преследовали Марину вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал.

Напомним, Бех-Романчук регулярно публикует горячие снимки в соцсетях. Ранее легкоатлетка показала свою фигуру в купальнике с глубоким декольте, позируя на САП-борде, а также засветила идеальные формы на тренировке.