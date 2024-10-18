Футболист "Шахтера" сделал тату в честь новорожденной дочери: ребенок оказался не его

Бразильский футболист оказался в неловкой ситуации

Защитник донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас и его девушка Ингрид Лима сделали тест ДНК и выяснили, что футболист не является отцом ее новорожденной девочки. Игрок некоторое время провел в аренде в "Реале", в составе которого столкнулся с расизмом.

Об этом сообщает jogada10. По информации источника, у пары неделю назад родилась девочка, которую назвали Майте.

Винисиус и Ингрид расставались на некоторое время, и девушка начала встречаться с другим. После возобновления отношений пара решила сделать ДНК-тест, чтобы определить отцовство. На днях Лима в соцсетях рассказала о результатах теста. Примечательно, что Тобиас уже сделал тату с именем Майте.

Винисиус Тобиас набил тату с именем дочери, которая оказалась не его

"Мы с Винисиусом какое-то время не были вместе. За это время у меня были отношения с другим, и у него тоже. Мы оба продолжали жить своей жизнью. Тем временем появилась Майте.

Мы решили сделать ДНК-тест, и Майте не является дочерью Винисиуса. Я искренне прошу вас прекратить нападать на него. Мы уже сели и мирно обсудили это", — сказала Ингрид.

Напомним, последние два сезона Тобиас играл в аренде за "Реал", где провел лишь один матч за основную команду. В этом сезоне Винисиус сыграл 4 матча за "Шахтер" и отдал 2 ассиста. Винисиус перебрался в "Шахтер" из молодежной команды "Интернасьонала".