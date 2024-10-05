"Надели военную форму и пошли на фронт": Алиев наехал на "Динамо" и "Шахтер"

Бывший футболист раскритиковал своих коллег

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал выступления украинских команд в еврокубках на этой неделе. Накануне "Шахтер" уступил "Аталанте" (0:3), а "Динамо" проиграло "Хоффенхайму" (0:2).

Соответствующий комментарий Алиева приводит sport-express.ua. Бывший футболист считает, что причина поражений украинских грандов в Лиге чемпионов и Лиге Европы кроется в безразличии игроков.

"Такой у нас сегодня уровень футбола. Вот такое отношение у наших команд к нашим военным, которые любят и смотрят футбол. Просто безразличие! Я никогда не лез в чужие кошельки, но за что футболисты получают такие большие деньги?

Хочу обратиться к молодым украинским игрокам "Динамо" и "Шахтера". Ребята, нужно играть в футбол, а не заниматься х**ней! Не хотите играть в футбол? Тогда надели военную форму и пошли на фронт!" – заявил Алиев.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, а позднее начал службу в ВСУ. Бывший футболист даже получил удостоверение участника боевых действий.

Ранее Алиев жестко прошелся по Анатолию Тимощуку. Предатель Украины напрямую начал спонсировать российскую армию.