Жена футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь перед матчем Лиги чемпионов (фото)

Вторая половинка игрока также работает в донецком клубе

Жена украинского футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина прилетела в Гельзенкирхен (Германия) на матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против "Аталанты". Дарья подогревает интерес к игре с помощью горячих фото.

Соответствующие снимки Савина опубликовала на своей странице в Instagram. Дарья, которая работает в "Шахтере" на предматчевых включениях, позировала в коричневом топе и куртке, а также в черных джинсах.

"Мы с нетерпением ждем захватывающей ночи Лиги чемпионов", — подписала снимки Дарья.

"Горячо", "Даша, как всегда, прекрасна", "Роскошная Дарья, удачи в работе", "Замечательная", — в сети засыпали Савину комплиментами.

Отметим, игра "Шахтер" — "Аталанта" пройдет на "Арене АуфШальке". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, впервые за долгое время УЕФА изменил формат еврокубков. "Шахтер" по итогам жеребьевки основного этапа ЛЧ также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". В первом туре дончане не сумели обыграть "Болонью" (0:0). С расписанием Горняков в турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф".