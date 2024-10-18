Футболіст "Шахтаря" зробив тату на честь новонародженої дочки: дитина виявилася не його

Бразильський футболіст опинився в незручній ситуації

Захисник донецького "Шахтаря" Вінісіус Тобіас та його дівчина Інгрід Ліма зробили тест ДНК та з’ясували, що футболіст не є батьком її новонародженої дівчинки. Гравець деякий час провів в оренді в Реалі, у складі якого зіткнувся з расизмом.

Про це повідомляє jogada10. За інформацією джерела, у пари тиждень тому народилася дівчинка, яку назвали Майте.

Вінісіус та Інгрід розлучалися на деякий час, і дівчина почала зустрічатися з іншим. Після поновлення стосунків пара вирішила зробити ДНК-тест, щоб визначити батьківство. Днями Ліма у соцмережах розповіла про результати тесту. Примітно, що Тобіас вже зробив тату з ім’ям Майте.

Вінісіус Тобіас набив тату з ім’ям дочки, яка виявилася не його

"Ми з Вінісіусом якийсь час не були разом. За цей час у мене були стосунки з іншим, і у нього теж. Ми обоє продовжували жити своїм життям. Тим часом з’явилася Майте.

Ми вирішили зробити ДНК-тест, і Майте не є дочкою Вінісіуса. Я щиро прошу вас припинити нападати на нього. Ми вже сіли та мирно обговорили це”, — сказала Інгрід.

Нагадаємо, останні два сезони Тобіас грав в оренді за "Реал", де провів лише один матч за основну команду. Цього сезону Вінісіус зіграв 4 матчі за "Шахтар" і віддав 2 асисти. Вінісіус перебрався до "Шахтаря" з молодіжної команди "Інтернасьонала".