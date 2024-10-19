"В России делают все, что чтобы как можно больше народу сидело": футбольный чиновник раскрыл правду про РФ

Футбольный специалист стал жертвой судебной системы РФ

Бывший директор ФК "Чертаново" Николай Ларин рассказал о судебной системе РФ. В сентябре 2022 году его признали виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и засудили на три года. В мае 2023-го Мосгорсуд освободил Ларина из-под стражи, после чего с него сняли судимость.

Соответствующий комментарий Ларина доступен на YouTube-канале Коммент.Шоу. По мнению Николая, вся судебная и полицейская система РФ направлена на то, чтобы посадить в тюрьму как можно больше людей.

– А что это вообще за время? Вот чем себя занять?

– Понял, как вообще все работает, потому что у нас же… Как все работает? У нас следователь должен каждый год на одно преступление больше раскрыть, чем в прошлом году. Судья, видимо, должна посадить на одного человека больше. А в СИЗО и в лагерях чем больше народу, тем больше, я так понимаю, денег выделяется на питание, на содержание.

Ну как и в детской футбольной школе. На самом деле все это. И всем выгодно, чтобы как можно больше народу сидело. Я вот так это все понимаю. Есть такие случаи, я сталкивался, что люди просто три года сидят и ждут суда, – сказал Ларин.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого у сборной РФ есть большие проблемы с поиском соперников.