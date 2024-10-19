"У Росії роблять все, що щоб якнайбільше народу сиділо": футбольний чиновник розкрив правду про РФ

Футбольний фахівець став жертвою судової системи РФ

Колишній директор ФК "Чертанове" Микола Ларін розповів про судову систему РФ. У вересні 2022 року його визнали винним у двох епізодах шахрайства в особливо великому розмірі та засудили до трьох років. У травні 2023 року Мосміськсуд звільнив Ларіна з-під варти, після чого з нього зняли судимість.

Відповідний коментар Ларіна доступна на YouTube-каналі Коммент.Шоу. На думку Миколи, вся судова та поліцейська система РФ спрямована на те, щоб ув’язнити якнайбільше людей.

– А що це взагалі за час? Ось чим себе зайняти?

– Зрозумів, як взагалі все працює, бо ж у нас… Як усе працює? У нас слідчий має щороку на один злочин більше розкрити, ніж минулого року. Суддя, мабуть, має посадити на одну людину більше. А в СІЗО та в таборах чим більше народу, тим більше, я так розумію, грошей виділяється на харчування, на утримання.

Ну як і у дитячій футбольній школі. Насправді це все. І всім вигідно, щоб якнайбільше народу сиділо. Я отак це все розумію. Є такі випадки, я стикався, що люди просто три роки сидять і чекають на суд, – сказав Ларін.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це збірна РФ має великі проблеми з пошуком суперників.