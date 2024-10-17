"Над трупом РФ издеваются все кому не лень": в Замбии пригрозили России

Очередная страна унизила РФ на футбольной арене

Сборная России по футболу после октябрьского провала продолжает искать соперников на будущее. В Замбии готовы сыграть с РФ в футбол, правда, предупредили, что у них сильная команда.

Об этом заявил директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу в комментарии для "СЭ". Он отметил, что товарищеский матч с командой РФ может состояться как в конце 2024 года, так и в 2025 году.

"Мы обсуждали возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет.

Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры.

Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха", – сказал Джон Чибвана Зулу.

В сети в очередной раз посмеялись над сборной РФ, которую унижают даже африканские страны.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график, а Пакистан запретил своей национальной команде играть с россиянами, после чего опустил РФ ниже плинтуса.