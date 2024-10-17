Футбольный матч в Германии с 14 голами вошел в историю (видео)

Футболисты-любители заставили говорить о себе весь мир

На днях в Германии в региональном "Кубке Фленса" состоялся необычный поединок среди аматоров. Команда сумела отыграться и победить в матче, проигрывая со счетом 0:7 до 51-й минуты.

Необычный результат был зафиксирован в поединке 1/8 финала "Кубка Фленса" "Ольденбург" — "Васбек". Об этом сообщает Bild.

Хозяева проигрывали со счетом 0:7, но во втором тайме организовали грандиозный камбэк, который наверняка войдет в историю футбола. Футболисты "Ольденбурга" сумели сравнять счет, причем дважды забили в дополнительное время. Встреча перешла в серию пенальти, в которой "Ольденбург" завершил сумасшедший камбек и добыл победу со счетом 12:11. Команда не только вышла в четвертьфинал турнира, но и завоевала сердца многих фанатов со всего мира.

Ранее полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал курьезный случай во время матча Лиги наций УЕФА против Грузии (1:0). Судаков в одном из эпизодов поединка врезал мячом прямо в голову "динамовцу" Николаю Шапаренко. В сети связали этот момент с тем, что у Шапаренко произошел конфликт из-за игрового номера в сборной с другом Георгия Михаилом Мудриком.