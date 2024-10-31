Это что, советская поликлиника? Украинский клуб попал в скандал из-за странных методов восстановления футболистов (видео)

Футболистов "восстанавливают" капельницами

Украинский футбольный клуб "Полісся" попал в скандал из-за устаревших методов восстановления игроков после матча. Ведь им делают комбинированные капельницы.

Об этом рассказал полузащитник клуба Александр Назаренко во время интервью для "Трендеца". На видео он проводит экскурсию по базе ФК "Полісся".

И в одной из комнат, где много кушеток, Назаренко говорит, что это их "медпункт", где игроков "восстанавливают" после матча.

Эти слова изрядно возмутили сеть. Так, Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, написал, что это какой кринж.

"Сколько этот кринж еще будет продолжаться в украинском футболе? Вчера наткнулся на выпуск "Трендеца" о "Поліссі", где Саша Назаренко во время экскурсии по базе клуба показал и "медицину". И как же я офигел, когда Саша открывает дверь дежурного кабинета и говорит: "А здесь у нас послематчевые капельницы". Это что советская поликлиника?" — пишет Бабелюк.

Врач возмущен таким подходом, ведь он давно устаревший и уже не раз доказана его не эффективность, однако украинский футбол до сих пор так "восстанавливает" своих игроков. К тому же Бабелюк отмечает, что эти "коктейли", которые вводят игрокам, запрещены WADA, ведь считаются допингом.

"Как правило, по венам пускают недоказуемое фуфло, которое магическим образом должно восстанавливать игрока после игры, вместо того чтобы приучать их к качественному восстановлению", — объясняет спортивный врач.

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