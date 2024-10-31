Це що, радянська поліклініка? Українській клуб потрапив у скандал через дивні методи відновлення футболістів (відео)

Футболістів "відновлюють" крапельницями

Український футбольний клуб "Полісся" потрапив у скандал через застарілі методи відновлення гравців після матчу. Адже їм роблять комбіновані крапельниці.

Про це розповів півзахисник клубу Олександр Назаренко під час інтерв'ю для "Трендеця". На відео він проводить екскурсію по базі ФК "Полісся".

І в одній з кімнат, де багато канапок, Назаренко каже, що це їх "медпункт", де гравців "відновлюють" після матчу.

Ці слова неабияк обурили мережу. Так, Дмитро Бабелюк, спортивний лікар з досвідом роботи в українському футболі, написав, що це який крінж.

"Скільки цей крінж ще буде продовжуватися в українському футболі? Вчора натрапив на випуск "Трендеця" про "Полісся", де Саша Назаренко під час екскурсії по базі клубу показав і "медицину". І як же я офігів, коли Саша відкриває двері чергового кабінету і каже: "А тут в нас післяматчеві крапельниці". Це що радянська поліклініка?" — пише Бабелюк.

Лікар обурений таким підходом, адже він давно застарілий і вже не раз доведена його не ефективність, проте український футбол і досі так "відновлює" своїх гравців. До того, Бабелюк наголошує, що ці "коктейлі", які вводять гравцям, заборонені WADA, адже вважаються допінгом.

"Як правило, по венах ллють недоказове фуфло, яке магічним чином має відновлювати гравця після гри, замість того щоб привчати гравців до якісного відновлення", — пояснює спортивний лікар.

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