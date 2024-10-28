"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера: кто его заменит

Временно исполняющим обязанности главного тренера станет легендарный в прошлом нидерландский нападающий

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг уволен с должности наставника "Манчестер Юнайтед". Рууд ван Нистелрой возглавит команду как временный главный тренер при поддержке нынешнего тренерского штаба.

Об этом пишет The Athletic. Отмечается, что Хагу сообщили об этом в понедельник утром, 28 октября.

"Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем. Руд ван Нистелрой возглавит команду в качестве временного главного тренера при поддержке нынешней тренерской команды, пока не будет нанят постоянный главный тренер" — говорится в заявлении команды.

Тен Хаг присоединился к "МЮ" летом 2022-го, с тех пор команда выиграла Кубок лиги и Кубок Англии. В этом сезоне "Юнайтед" идет четырнадцатым в АПЛ и двадцать первым в Лиге Европы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский футболист представился легендой "Ман Юнайтед", но его не приняли в Манчестере. Уроженец Кропивницкого считает, что его не пустили на клубную базу из-за тренера Эрика тен Хага.