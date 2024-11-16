Поединок Тайсона и Пола стал интернет-сенсацией: лучшие мемы о бое

27-летний Джейк противостоял 58-летнему Тайсону

Поединок между легендарным Майком Тайсоном и молодым боксером-блогером Джейком Полом, который состоялся на арене AT&T в ночь на 16 ноября (по Киевскому времени), вызвал бурную реакцию не только среди фанатов бокса, но и в соцсетях.

Интернетом буквально несутся разные мемы, ведь многие считают бой несправедливым из-за значительной разницы в возрасте: 27-летний Джейк противостоял 58-летнему Тайсону, которого пользователи шутливо называют "дедом". Кроме того, среди пользователей сети Майк Тайсон остается легендой, несмотря ни на что.

"Первая встреча в 1999, реванш в 2024", — шутят в сети, намекая на разницу в возрасте Тайсона и Пола.

"Джейк Пол после первого раунда", — мем о том, насколько легендарным бойцом является Майк Тайсон.

В этой меме сравнили, как выглядел Джейк Пол в свои 18 и "Железный Майк" в том же возрасте.

"Джейк Пол думает, что он непобедим, люди с которыми он дрался…", — в этом меме прямо намекают на соперников Джейка Пола и высмеивают его бои с бывшими спортсменами, давно потерявшими свою лучшую форму.

"Тайсон против Джейка Пола в 2024 году". В меме использовался кадр из известной за рубежом и среди украинцев телевизионной программы WWE RAW (среди фанатов известен как WWE Monday Night Raw") — реслинг-шоу, отличающееся множеством постановочных боев и кучей забавных ситуаций на ринге.

Любимый мем нашей редакции, содержащий аллюзию на скандальный поступок Майка Тайсона в бою против Эвандера Голифилда, когда "Железный Майк" откусил ему кусок уха.

Кадр из мультисериала "Симпсоны", на котором остроумные пользователи сети заметили большое сходство с боем между Тайсоном и Полом.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом завершился победой Джейка единогласным решением судей со счетами 80-72, 79-73, 79-73. "Железный Майк" начал очень активно, заставив соперника скорректировать тактику и отказаться от плана на нокаут.

Однако Пол быстро приспособился и в последующих раундах доминировал, одержав безоговорочную победу. Тем не менее, зрители на арене выражали больше симпатий к Тайсону, тогда как победитель столкнулся с неодобрением и свистом с трибун.

Джейк Пол, ранее бывший видеоблогером, а затем подавшийся в бокс, все чаще участвует в поединках с бывшими спортсменами. После боя с Тайсоном мнения вокруг молодого спортсмена разделились: одни критикуют его за "запланированную победу", другие же отмечают, что любое сражение против Тайсона – это испытание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу во время битвы взглядов перед боем.