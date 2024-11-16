Майк Тайсон - Джейк Пол: видео боя

"Железный Майк" не сумел победить более молодого соперника

В пятницу, 15 ноября, в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу 58-летний Майк Тайсон (50-7, 44 KO) проиграл 27-летнему боксеру-блогеру Джейку Полу (10-1, 6 KO).

Об этом сообщает "Телеграф". Поединок легенды бокса против блогера продлился все 8 раундов по 2 минуты.

Тайсон неплохо начал поединок и даже выиграл первый раунд, по мнению двух судей из трех. Однако Джейк быстро перестроился и начал атаковать бывшего чемпиона мира силовыми ударами. Тайсон сумел достоять до конца, удостоившись аплодисментов болельщиков. А вот Пол получил лишь свист публики, несмотря на уверенную победу. К слову, все три судьи отдали победу блогеру. Итоговый счет — 80–72, 79–73, 79–73.

Видео боя Майк Тайсон — Джейк Пол:

Напомним, в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого Артур Бетербиев со скандалом победил Дмитрия Бивола. После поединка российский канадец вызвал на бой Александра Усика, который сейчас ведет подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри.