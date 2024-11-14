Майк Тайсон - Джейк Пол: онлайн-трансляция боя

Железный Майк возвращается на профессиональный ринг ради боя против блогера

В пятницу, 15 ноября, в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT&T состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сойдутся 58-летний Майк Тайсон (50-6, 44 KO) и 27-летний боксер-блогер Джейк Пол (9-1, 6 KO).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка. Начало — в субботу, 16 ноября, в 03:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция вечера бокса Майк Тайсон — Джейк Пол (обновляется)

Прямая видео трансляция раннего андеркарда шоу Тайсон - Пол

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе попробует победить амбициозного блогера, который уже победил немало ветеранов ММА в боях по правилам бокса. Сможет ли возрастной боксер устоять против молодого бойца увидим в ближайшее время.

Пол не является мальчиком для битья, ведь побил на ринге не мало известных имен, правда, его соперники в основном были возрастными бойцами смешанного стиля. Против реального молодого боксера — Томми Фьюри — Джейк потерпел свое единственное поражение в карьере. Что касается Тайсона, он имеет фантастическую форму для своего возраста, но этого может не хватить, чтобы остановить более молодого оппонента.

Добавим, что бой Тайсон — Пол войдет в официальную статистику боксеров. Поединок будет состоять из 8 раундов по 2 минуты.

Где и когда смотреть бой Тайсон — Пол

Вечер бокса в Арлингтоне стартует в 01:30 по киевскому времени, главный бой Пол — Тайсон начнется не раньше 05:00 по киевскому времени. Добавим, что посмотреть поединок можно по подписке на Netflix (начало андеркарда в 03:00). Стоимость — от 4,99 евро (около 222 грн).

Прогноз букмекеров на бой Тайсон — Пол

Favbet: (победа Пола 1,53 — ничья 10,00 — победа Тайсона 3,10)

Специалисты отдают предпочтение Джейку. Вероятность нокаута в исполнении блогера оценивается коэффициентом 2,40 — это самый вероятный исход поединка. Досрочный триумф "Железного Майка" аналитики оценили коэффициентом 3,50. Букмекеры также считают, что Пол победит Тайсона и по очкам — коэффициент 3,75 против 12,00.

Андеркард шоу Тайсон — Пол

Кэти Тейлор (23-1, 6 КО) – Аманда Серрано (47-2-1, 31 КО) — бой за титул абсолютной чемпионки мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг);

Марио Барриос (29-2, 18 КО) – Абель Рамос (28-6-2, 22 КО) — бой за звание чемпиона мира WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг);

Нираж Гоят (18-4-2, 8 КО) – Виндерсон Нуньес (дебют) — бой в рамках среднего веса (до 72,5 кг);

Брюс Кэррингтон (13-0, 8 КО) – Дейна Кулвелл (13-2, 8 КО) — бой в полулегком весе (до 57,2 кг);

Лукас Бахди (17-0, 15 КО) – Кори Марксман (10-0-1, 7 КО) — бой в рамках лёгкого веса (до 61,2 кг);

Шадасия Грин (14-1, 11 КО) – Мелинда Уотпул (7-0, 2 КО) — бой за вакантный титул чемпионки мира WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Андеркард шоу Тайсон — Пол

Последние бои Майка Тайсона и Джейка Пола

Майк Тайсон завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году. С того времени спортсмен поддерживал форму и даже провел несколько выставочных боев, в частности с Роем Джонсоном (29 ноября 2020 года). Это был последний поединок "Железного Майка".

Пол в последний раз выходил на ринг со звездой ММА Майком Перри (20 июля 2024 года) и нокаутировал того в 6-м раунде.

Напомним, в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого Артур Бетербиев со скандалом победил Дмитрия Бивола. После поединка российский канадец вызвал на бой Александра Усика.