Поєдинок Тайсона і Пола став інтернет-сенсацією: найкращі меми про бій

27-річний Джейк протистояв 58-річному Тайсону

Поєдинок між легендарним Майком Тайсоном і молодим боксером-блогером Джейком Полом, який відбувся на арені AT&T в ніч проти 16 листопада (за Київським часом), викликав бурхливу реакцію не лише серед фанатів боксу, а й у соцмережах.

Інтернетом буквально несуться різні меми, адже багато хто вважає бій несправедливим через значну різницю у віці: 27-річний Джейк протистояв 58-річному Тайсону, якого користувачі жартівливо називають "дідом". Крім того, серед користувачів мережі Майк Тайсон залишається легендою попри будь-що.

"Перша зустріч у 1999, реванш у 2024", — жартують у мережі, натякаючи на різницю у віці Тайсона та Пола.

"Джейк Пол після першого раунду", — мем про те, наскільки легендарним бійцем є Майк Тайсон.

У цьому мемі порівняли, як виглядав Джейк Пол у свої 18 та "Залізний Майк" у тому самому віці.

"Джейк Пол думає, що він непереможний, люди з якими він бився…", — у цьому мемі прямо натякають на суперників Джейка Пола та висміюють його бої з колишніми спортсменами, які давно втратили свою найкращу форму.

"Тайсон проти Джейка Пола у 2024 році". У мемі використали кадр з відомої за кордоном і серед українців телевізійної програми WWE RAW (серед фанатів відомий як WWE Monday Night Raw") — реслінг-шоу, яке відрізняється безліччю постановочних боїв і купою кумедних ситуацій на ринзі.

Улюблений мем нашої редакції, який містить алюзію на скандальний вчинок Майка Тайсона у бою проти Евандера Голіфілда, коли "Залізний Майк" відкусив йому шматок вуха.

Кадр з мультисеріалу "Сімпсони", на якому дотепні користувачі мережі помітили неабияку схожість з боєм між Тайсоном та Полом.

Нагадаємо, бій між Тайсоном та Полом завершився перемогою Джейка одноголосним рішенням суддів із рахунками 80-72, 79-73, 79-73. "Залізний Майк" розпочав дуже активно, змусивши суперника скоригувати тактику і відмовитися від плану на нокаут.

Однак Пол швидко пристосувався і у наступних раундах домінував, здобувши беззаперечну перемогу. Попри це, глядачі на арені висловлювали більше симпатій до Тайсона, тоді як переможець зіткнувся з несхваленням і свистом із трибун.

Джейк Пол, який раніше був відеоблогером, а тоді подався у бокс, дедалі частіше бере участь у поєдинках із колишніми спорстменами. Після бою з Тайсоном думки навколо молодого спортсмена розділилися: одні критикують його за "заплановану перемогу", інші ж зазначають, що будь-який бій проти Тайсона – це випробування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон дав ляпаса боксеру-блогеру Джейку Полу під час битви поглядів перед боєм.