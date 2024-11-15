"Пусть это будет уроком для тебя": Майк Тайсон устроил переполох перед своим боем (видео)

Легенда бокса не сдержал эмоций после провокации соперника

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу во время битвы взглядов перед боем по правилам бокса. "Железный Майк" назвал это уроком для соперника.

Соответствующий комментарий легенды бокса приводит boxing247.com. Майк также назвал своего оппонента "бездарным ютубером".

"Пусть это будет уроком для тебя и стаи, с которой ты бегаешь, бездарный ютубер. Не беги назад в нору, из которой ты выполз, если хочешь получить больше", – сказал Тайсон.

Отметим, на церемонии взвешивания участники главного поединка должны были провести традиционную дуэль взглядов. Однако Пол наступил на ногу Тайсона, после чего тот влепил пощечину Джейку. В сети считают, что таким образом боксеры подогревают интерес к своему поединку, однако выглядело все весьма реалистично.

Напомним, 58-летний Тайсон и 27-летний Пол проведут поединок в ночь на 16 ноября (время киевское) в США. Этот бой покажут в Украине на платформе Netflix. К слову, букмекеры отдают предпочтению более молодому бойцу.