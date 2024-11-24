"Мариуполь - Украина": "Гладиатор" в кровавом бою на голых кулаках избил американца (видео)

Спортсмен, переживший оккупацию, донес важный месседж даже без слов

Украинский кулачный боец ​​Бовар Ханаков по прозвищу "Гладиатор" возобновил карьеру и успешно вернулся на ринг. В апреле 2023 года Бовар победил Фредди Масабо с Кубы, однако в феврале 2024 года проиграл Джеймсу Брауну, после чего объявил о завершении карьеры.

В поединке против американца Рубена Варра Ханаков вышел в шортах, на которых можно было увидеть надписи "Мариуполь" и "Украина". Об этом сообщает "Телеграф".

5-раундовое побоище, которое состоялось в Лос-Анджелесе, между Варром и Ханаковым завершилось в пользу украинца. Все судьи отдали победу Бовару — дважды по 50-45 и 49-46.

Видео боя Бовар Ханаков — Рубен Варр

Напомним, Ханаков пережил российскую оккупацию в Мариуполе.

Таким образом, на счету 33 летнего украинского бойца 2 победы и 2 поражения в Лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

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