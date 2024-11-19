Майк Тайсон после конфуза на Netflix получил выгодное предложение от сайта для взрослых

Легендарный боксер получил денежное предложение

В США прогремел боксерский поединок между 58-летним Майком Тайсоном (50-7, 44 KO) и 27-летним блогером Джейком Полом (10-1, 6 KO). Легенда бокса не сумел навязать сопротивление более молодому бойцу, однако выстоял все 8 раундов.

В прямой трансляции от Netflix "Железный Майк" засветил пятую точку. Этот момент заинтересовал сайт для взрослых CamSoda, передает thesun.co.uk.

По информации источника, неловкий момент может принести Майку большие деньги. CamSoda предложил Тайсону 200 000 фунтов стерлингов за съемку перед камерой.

"Я понимаю, что это предложение может быть далеко от того, что вы только что получили от боя, но давайте посмотрим правде в глаза — возможно, пришло время повесить перчатки на гвоздь.

Я думаю, что это предложение — идеальный способ по-прежнему выступать перед людьми и выступать по-другому, менее напряженно.

Кроме того, вам не придется беспокоиться о том, что кто-то укусит вас или попытается оторвать уши", — заявил вице-президент CamSoda Дэрин Паркер.

Майк Тайсон засветил пятую точку перед боем

Напомним, поединок Тайсон — Пол вызвал большой общественный резонанс из-за возраста "Железного Майка" и породил массу мемов на эту тему. На сайте "Телеграф" доступны лучшие моменты боя Тайсон — Пол.