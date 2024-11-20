Усик сдержал обещание на 100 тысяч долларов (видео)

Именитый боксер поддерживает своих коллег по любительскому боксу

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик подарил 100 тысяч долларов олимпийскому чемпиону Парижа Александру Хижняку. Перед Играми Усик пообещал сборной Украины по боксу дополнительные призовые за медали.

Об этом сообщает пресс-служба Ready to Pay в Instagram. Хижняк получил от Усика сумму, эквивалентную 100 тысячам долларам, на крипто-карточку. Добавим, что Александр пообещал также наградить и украинских чемпионов-боксеров Игр в Лос-Анджелесе.

"Вручено $100 000 олимпийскому чемпиону Александру Хижняку, самому титулованному активному боксеру-любителю в мире.

Награда была зачислена на дебетовую карту RTPay. Усик обещает то же самое всем будущим чемпионам по боксу на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Главный месседж от Александра: "Занимайтесь спортом, тренируйтесь и усердно работайте", — гласит сообщение.

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Хижняк одолел крепкого представителя Казахстана Нурбека Оралбая. В комментарии "Телеграфу" украинский боксер рассказал о своих эмоциях после триумфа. Добавим, что победа на Олимпиаде — была главной целью спортсмена. Пойдет ли Хижняк в профи, или останется в любителях, пока неизвестно.