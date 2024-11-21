Один месяц до боя: Усик показал актуальную форму перед реваншем с Фьюри (фото)

Украинский чемпион продолжает готовиться к супербою

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик показал свою актуальную форму ровно за месяц до реванша с бывшим чемпионом мира в этой весовой категории Тайсоном Фьюри. Накануне Александр сдержал обещание, данное олимпийской сборной Украины.

Соответствующий снимок украинский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram. Александр позировал на фоне украинского флага и надписи "Абсолютный". Добавим, что украинец был в шлеме, а значит у него сейчас проходят спарринг-сессии.

"Остался 1 месяц до боя. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде", — подписал снимок Усик.

Александр Усик за месяц до боя

Напомним, бой-реванш Усик — Фьюри 2 состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На шоу также выступит еще один украинец — Сергей Богачук. Накануне председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал имена всех боксеров андеркарда.

Добавим, что Усик и Фьюри пересеклись на вечере бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".