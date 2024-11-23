"Тихий хулиган": футболист сборной Украины сломал ребро коллеге

Игрок в молодом возрасте побил одноклубника прямо в клубном автобусе

Левый защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко мог бы не достичь таких высот в карьере из-за своего поведения. Дело в том, что в юности он был хулиганом.

Об этом заявил руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко, передает пресс-служба киевского клуба. По словам Ищенко, однажды Миколенко сломал ребро одноклубнику в автобусе, однако его не наказали по всей строгости.

"По Миколенко… С одной стороны, был мальчиком тихим, а с другой – хулиганом. В нем это удивительно органически сочеталось. Как-то в автобусе, которым ехали на выезд игроки 2002 и 2004 года, у парня из младшей команды оказалось сломанным ребро. Провел собственное расследование – и выяснил, что виноват Виталик, который принялся воспитывать младшего и немного не рассчитал силы.

Сразу решил отстранить Миколенко от тренировок, хотя испанский куратор академии Альберто Босх был категорически против. Неизвестно, как бы сложилась карьера Виталика, если бы за него не пришла просить вся команда. Мол, Алексеевич, парень погорячился, извините. Но больше всего, вы не поверите, отстаивал его сам пострадавший", – рассказал Ищенко.

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде сыграть в плей-офф за место в Лиге А. По итогам жеребьевки наша команда на этом этапе сыграет с Бельгией.