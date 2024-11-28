Горячая и жизнерадостная: самая красивая спортсменка Украины празднует день рождения (фото)

Легкоатлетка опубликовала яркие фото

В четверг, 28 ноября, украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко отпраздновала 27-летие. Уроженку Бахмута (Донецкая область) часто называют самой красивой спортсменкой страны.

В этот день Юлия опубликовала в Instagram яркими снимками из жизни. Левченко поделилась как горячими фото, так и кадрами со своего детства.

"Привет, 27 лет. Я люблю свою жизнь", — подписала снимки Юлия.

Юлия Левченко

Юлия Левченко — серебряный призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый медалист чемпионата Европы. На юношеском уровне побеждала на двух чемпионатах Европы и выигрывала "золото" на Юношеских играх.

Напомним, в июле 2024 года Левченко заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве (Польша), а еще через некоторое время спортсменка вышла замуж. Избранником Юлии стал многократный чемпион Украины по бегу на средние дистанции Юрий Кищенко.

На Олимпийских Играх в Париже Левченко провалила квалификацию, не попав в финал. Тем не менее Юлия оставила свой след на Олимпиаде, став настоящей звездой на сербском телевиденье.