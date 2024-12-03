Что такое "ферги-тайм", о котором заявил Ермак

Он провел аналогию со спортом

В Офисе президента Украины намекают, что Украина вступает в решающий этап битвы, ведь начинается "ферги-тайм", когда команда собирает все свои силы, проводит точные контратаки и одерживает победу.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время обращения к спортсменам на международном форуме "Сила спортивной дипломатии". Он подчеркнул, что нашему государству пора собирать всю свою мощь и силу, дабы одержать победу.

"Сегодня для Украины именно этот "Fergie Time". Нам нужно собрать всю силу, всю выдержку, чтобы выиграть эту битву за будущее", — говорит Ермак.

Свое обращение он адресовал украинским спортсменам, которые заграницей представляют наше государство. Каждый из них – дипломат, посол Украины.

"Вы представляете нашу культуру, нашу волю к победе и нашу мечту о мире. Мы верим в вашу любовь к Украине. Спасибо за вашу работу и вашу самоотверженность. Вы нужны Украине именно сейчас, в этот решающий момент. Вместе мы победим. "Ферги- тайм" начинается уже сейчас", — добавил глава ОП.

Отметим, что "ферги-тайм" — футбольное выражение, решающее время в конце игры, когда "Манчестер Юнайтед" под руководством тренера сэра Алекса Фергюссона собирала все свои силы, проводила разительные контратаки и одерживала победы.

Напомним, Ермак недавно заявил, что в НАТО можно вступить и позже, приведя в пример Финляндию. Россия вела войну и с ней, однако Финляндия является частью Альянса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина уже готова ко Второму саммиту мира. В Офисе президента Украины поделились первыми наработками плана.